Отношения между государством и церковью радикально изменились во время ковида, - глава УГКЦ

По его словам, отношения между государством и церковью в этот период значительно улучшились.

Он добавил, что церковь и государство работали в партнерстве ради того, чтобы улучшить понимание людей важности правил карантина, чтобы предотвратить распространение инфекции.

"Я вспоминаю тогда очень плодотворные встречи с премьером и министром здравоохранения. Мне было вдвойне приятно, потому что я по своему светскому образованию медик. И мы тогда со стороны религиозной среды тоже могли консолидировать нашу общую позицию. И то партнерство, я бы сказал, очень помогло найти определенный компромиссный вариант для того, чтобы спасать жизни наших людей", - рассказал глава УГКЦ.

Влияние от этого плодотворного партнерства, по его словам, ощущается и теперь, во время полномасштабного вторжения, когда роль церкви в обществе стали больше ценить.

Глава УГКЦ также добавил, что украинская власть начала трезво оценивать перспективы развития страны, в частности роль религии в сохранении социального единства даже после завершения войны.

"Я так чувствую, что наша власть начинает действительно очень трезво смотреть вперед и смотреть на то, как нам сохранить Украину в ближайшей перспективе, даже когда, дай Бог, завершится эта война, не знаем еще как. Государство видит, что именно религиозная среда обеспечивает такой остров стабильности в обществе", - пояснил он.

Также глава УГКЦ рассказал в интервью РБК-Украина о том, как бежавшие из Украины за границу пророссийские олигархи пытаются "заманивать" украинских эмигрантов путем их привлечения в псевдорелигиозные ячейки.