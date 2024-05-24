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Есть только 4 причины не прийти по повестке в ТЦК "без последствий": какие они

Фото: в ТЦК можно не приходить по 4 причинам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Закон определяет несколько уважительных причин, по которым можно не приходить в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Они должны быть подтверждены документально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специальный сайт Минобороны по мобилизации.

Как отмечается в разъяснении, уважительными причинами неприбытия в ТЦК и СП в срок, определенный в повестке, признаются:

  • препятствие стихийному характеру;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней.

Причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В связи  этим Кабинет министров обновил нормативную базу по мобилизации.

В частности, постановлением №560 определено, как и где будут вручать повестки.

В частности, работодатели должны после получения распоряжения ТЦК не только вручить повестки, но и обеспечить прибытие работников в военкомат.

Также правительство определило подтверждение оповещения о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте.

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ТЦКМобилизация в Украине