Есть только 4 причины не прийти по повестке в ТЦК "без последствий": какие они

Закон определяет несколько уважительных причин, по которым можно не приходить в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Они должны быть подтверждены документально.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специальный сайт Минобороны по мобилизации.
Как отмечается в разъяснении, уважительными причинами неприбытия в ТЦК и СП в срок, определенный в повестке, признаются:
В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней.
Причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).
Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В связи этим Кабинет министров обновил нормативную базу по мобилизации.
В частности, постановлением №560 определено, как и где будут вручать повестки.
В частности, работодатели должны после получения распоряжения ТЦК не только вручить повестки, но и обеспечить прибытие работников в военкомат.
Также правительство определило подтверждение оповещения о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте.