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Оплатить проезд в Киеве можно без валидатора: функцию тестируют в трамваях

Киев, Четверг 23 мая 2024 16:28
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Оплатить проезд в Киеве можно без валидатора: функцию тестируют в трамваях Фото: приложение "Киев Цифровой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

"Киев Цифровой" начал тестирование новой функции валидации билетов сразу в приложении. Этот сервис позволяет оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Чтобы воспользоваться этим дополнительным способом оплаты проезда, необходимо:

  • отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;
  • нажать "К" - "Оплата проезда";
  • просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;
  • оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Если QR-код просканирует пассажир, у которого нет "Киев Цифровой", его направит в Google Play или App Store для загрузки приложения.

В случае контроля достаточно открыть запись об оплате проезда в новостной ленте на главном экране и нажать "Показать контроллеру". Контроллер просканирует билет считывающим устройством, чтобы проверить оплату проезда.

Новая функция тестируется на трамвайных маршрутах Подольского депо. В нескольких трамваях с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K можно найти плакаты и наклейки с QR-кодами. После завершения тестирования соответствующий список маршрутов будет расширен.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько стоят билеты на проезд в городском транспорте Киева и где их купить.

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Киев оплата проїзду
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