Оплатить проезд в Киеве можно без валидатора: функцию тестируют в трамваях

"Киев Цифровой" начал тестирование новой функции валидации билетов сразу в приложении. Этот сервис позволяет оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Чтобы воспользоваться этим дополнительным способом оплаты проезда, необходимо:

отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;

нажать "К" - "Оплата проезда";

просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;

оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Если QR-код просканирует пассажир, у которого нет "Киев Цифровой", его направит в Google Play или App Store для загрузки приложения.

В случае контроля достаточно открыть запись об оплате проезда в новостной ленте на главном экране и нажать "Показать контроллеру". Контроллер просканирует билет считывающим устройством, чтобы проверить оплату проезда.

Новая функция тестируется на трамвайных маршрутах Подольского депо. В нескольких трамваях с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K можно найти плакаты и наклейки с QR-кодами. После завершения тестирования соответствующий список маршрутов будет расширен.