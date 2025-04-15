Будущий министр обороны в правительстве Мерца сомневается в передаче Украине Taurus

Глава Минобороны Германии на партийном мероприятии СДПГ в Ганновере прокомментировал заявление лидера ХДС Фридриха Мерца о том, что тот хотел бы увязать поставки ракет Taurus Украине с согласованием на европейском уровне.

"Я не знаю ни одного европейского партнера, у которого есть такая система. Поэтому с координацией все не так просто", - отметил он.

Также Писториус опроверг, что он всегда был сторонником передаче Украине таких немецких ракет.

"Я никогда этого не говорил", - рассказал чиновник.

По его словам, в пользу поставок Taurus есть веские аргументы, но также существует "много аргументов, и хороших аргументов против". Лишь часть из них можно обсуждать публично.

Стоит заметить, что Писториус сохранит свою должность в правительстве Мерца.