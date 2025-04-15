Майбутній міністр оборони в уряді Мерца сумнівається у передачі Україні Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично ставиться до можливості постачання Україні далекобійних ракет Taurus.
Як передає РБК-Україна, заяву Пісторіуса наводить Tagesschau.
Глава Міноборони Німеччини на партійному заході СДПН у Ганновері прокоментував заяву лідера ХДС Фрідріха Мерца про те, що той хотів би пов'язати постачання ракет Taurus Україні з узгодженням на європейському рівні.
"Я не знаю жодного європейського партнера, у якого є така система. Тому з координацією все не так просто", - зазначив він.
Також Пісторіус спростував, що він завжди був прихильником передачі Україні таких німецьких ракет.
"Я ніколи цього не говорив", - розповів чиновник.
За його словами, на користь поставок Taurus є вагомі аргументи, але також існує "багато аргументів, і хороших аргументів проти". Лише частину з них можна обговорювати публічно.
Варто зауважити, що Пісторіус збереже свою посаду в уряді Мерца.
Позиція майбутнього канцлера Мерца
Нагадаємо, лідер ХДС Фрідріх Мерц підтримує постачання в Україну ракет Taurus. Раніше влада Німеччини категорично відмовлялася від такої військової допомоги. Канцлер Олаф Шольц називав різні причини відмови, зокрема, він побоювався, що ракети "можуть вдарити по Москві".
Нещодавно Мерц наголосив, що передача таких ракет має бути "спільно узгоджена", не уточнюючи подробиць.
Поки що з початку війни Україна отримувала далекобійні ракети тільки від Британії, Франції та США.
До речі, раніше військовий експерт Іван Ступак у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна припускав, що Україна може отримати від Німеччини Taurus з радіусом дії 299 кілометрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.