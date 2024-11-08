Є 10 причин. Чому військовозобов'язаним можуть анулювати відстрочку

Відповідно до закону про мобілізацію в Україні, є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову. Це зокрема, особи з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти, працівники певних галузей. При цьому, є 10 причин, за якими таку відстрочку можуть анулювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Відстрочка від призову під час мобілізації підлягає анулюванню у разі:

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Мобілізація та воєнний стан в Україні триває з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Наразі кінцевим терміном мобілізації є 7 лютого 2025 року, втім він є не остаточним і його може бути продовжено.

Наразі в Україні діють певні обмеження для громадян, зокрема, комендантська година - коли перебування на вулиці під забороною. Також з початком вторгнення чоловікам призовного віку заборонено виїзд з країни.

Зазначимо, у травні поточного року в Україні почали діяти нові правила щодо мобілізації, всі військовозобов'язані мають оновити свої дані, для цього було запущено додаток Резерв+. Наразі в цьому додатку є електронний варіант військового квитка.

Раніше ми писали про те, хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати. А також які документи необхідно зібрати, щоб оформити це право.