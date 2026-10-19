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Вызовы с ПК в Windows 11: как подключить iPhone и Android

12:12 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
iPhone или Android можно подключить к Windows 11 (коллаж: РБК-Украина)

Пользователи Windows 11 могут совершать и принимать телефонные вызовы непосредственно со своего компьютера.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Как подключить iPhone или Android к Windows 11?

Перед началом настройки важно обновить приложение Phone Link через Microsoft Store и проверить наличие последних обновлений самой системы Windows 11.

Для работы звонков на обоих устройствах обязательно должен быть включен Bluetooth.

Процесс подключения зависит от операционной системы смартфона.

Для iPhone: в приложении Phone Link на ПК нужно выбрать iOS и отсканировать QR-код с помощью смартфона.

Далее необходимо установить приложение Link to Windows из App Store, подтвердить Bluetooth-парировку и в настройках Bluetooth на iPhone разрешить синхронизацию контактов;

Для Android: синхронизация между устройствами может производиться через Wi-Fi или мобильную сеть, однако для самих звонков все равно требуется подключение через Bluetooth.

Настройка начинается в приложении Link to Windows на смартфоне после предоставления всех необходимых системных разрешений.

После подключения звонить можно через вкладку Calls, ища нужный контакт или набирая номер на цифровой панели.

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Функциональные отличия между iOS и Android

Для владельцев iPhone и Android возможности интеграции отличаются из-за ограничений iOS.

Пользователи iPhone получают базовый набор функций: возможность совершать и принимать вызовы, отправлять и получать SMS, а также просматривать и отклонять уведомления.

Владельцы Android имеют гораздо более широкий инструментарий, а именно:

  • просмотр и копирование последних 2000 фотографий из галереи без прямой синхронизации с облаком;
  • перевод смартфона в режим Не беспокоить непосредственно с ПК;
  • отключение звука на смартфоне при воспроизведении медиафайлов;
  • полноценное управление музыкальным плеером через виджет Now Playing.

Конфиденциальность и полезные настройки

Независимо от смартфона, пользователям советуют проверить настройки в разделе Settings - General.

Там можно скрыть часть приватной информации в баннерах уведомлений и отключить счетчик непрочитанных сообщений , ведь Phone Link обозначает новые уведомления непрочитанными, пока их не просмотреть или закрыть на компьютере.

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