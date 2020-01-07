Усик може отримати чемпіонський пояс Джошуа без бою з ним

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Джошуа може добровільно відмовитись від пояса WBO на користь Усика

Український боксер Олександр Усик може отримати чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа без бою з ним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання World Boxing News.

Повідомляється, що після перемоги в реванші над Енді Руїсом Джошуа повернув титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF. При цьому в наступному бою йому належить обов'язковий захист по лінії WBO або IBF, а все йде до того, що британець між Олександром Усіком і Кубратом Пулєвим обере боксера з Болгарії.

За даними World Boxing News, Джошуа добровільно віддасть пояс WBO Усика, який може в поєдинку з Дереком Чісорою або Джозефом Паркером провести перший захист. Добровільна передача титулу пояснюється тим, що британець і українець співпрацюють з промоутерською компанією Едді Хірна.

Передбачається, що таким ходом Хірн перестраховується на випадок поразки Джошуа в бою з чемпіоном WBC, який визначиться після реваншу Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Усик проведе наступний поєдинок 28 березня 2020 року в Лондоні. Ймовірним суперника українця вважається британський суперважковаговик Дерек Чісора.