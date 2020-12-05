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Байден зміцнив перемогу після затвердження результатів виборів у Каліфорнії

Каліфорнія, Субота 05 грудня 2020 10:28
Байден зміцнив перемогу після затвердження результатів виборів у Каліфорнії
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден зміцнив свою перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Перемогу Байдена затвердив американський штат Каліфорнія.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Перемога у Каліфорнії принесла колишньому віце-президенту США 55 голосів виборників від цього продемократичного штату.

Таким чином загальна кількість виборників, які 14 грудня можуть підтримати Байдена, зросла до 279, чого достатньо для того, щоб отримати президентське крісло.

Зазначимо, Байден здобував перемогу на президентських виборах і за попередніми прогнозами американських ЗМІ. У понеділок, 14 грудня, колегія виборників США збереться на засідання, щоб проголосувати за призначення майбутнього президента.

Нагадаємо, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Байден хоче, щоб до складу майбутнього американського уряду увійшли представники різних рас та гендерів.

Крім того, Мін'юст США заявив про відсутність значних порушень на виборах президента, які могли б свідчити про фальсифікацію результатів голосування. Водночас Трамп продовжує стверджувати протилежне.

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