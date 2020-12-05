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Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії

США, Субота 05 грудня 2020 05:11
Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії
Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Даша Харченко

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія. Вони відбулися 3 листопада.

Про це штаб кандидата від Республіканської партії повідомив у Twitter.

Там заявили про "десятки тисяч незаконно відданих голосів".

"Штаб Трампа подає позов про вибори в Джорджії. Були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів, що робить існуючі результати недійсними", - йдеться в повідомленні.


15 листопада Дональд Трамп зажадав зупинити ручний перерахунок голосів в штаті Джорджія. Виборчі комісії звіряли підписи на відправлених поштою бюлетенях з підписами, залишеними виборцями при реєстрації.

20 листопада після ручного перерахунку бюлетенів у штаті Джорджія, США, підтвердилося, що на виборах президента США переміг демократ Джо Байден.

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