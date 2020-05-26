У Джонсона через перенесений коронавірус погіршився зір

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон заразився коронавірусом в кінці березня, а 6 квітня він потрапив в реанімацію

Після перенесеного коронавірусу COVID-19 у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона погіршився зір. Вперше за багато років йому довелося одягнути окуляри.

Про це Джонсон заявив на брифінгу, трансляцію якого вів телеканал Sky News

"Мені доводиться носити окуляри вперше за багато років. Я думаю, що через його ймовірний вплив. Цілком, цілком можливо, що зір може бути проблемою, пов'язаною з коронавірусом", - сказав він.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем'єр-міністр Великоъ Британії Борис Джонсон.

РБК-Україна писало, що 6 квітня Джонсона перевели в реанімацію через коронавірус.

Вже 12 квітня Джонсон був виписаний з лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу.

До повноцінної роботи прем'єр-міністра Джонсон повернувся в понеділок, 27 квітня.

На початку травня Джонсон розповів, що на випадок його можливої смерті від коронавірусу вже був розроблений план дій.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко