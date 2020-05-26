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У Джонсона из-за перенесенного коронавируса ухудшилось зрение

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 04:59
У Джонсона из-за перенесенного коронавируса ухудшилось зрение
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон заразился коронавирусом в конце марта, а 6 апреля он попал в реанимацию

После перенесенного коронавируса COVID-19 у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение. Впервые за много лет ему пришлось надеть очки.

Об этом Джонсон заявил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал Sky News

"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - сказал он.

Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритани Борис Джонсон.

РБК-Украина писало, что 6 апреля Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса.

Уже 12 апреля Джонсон был выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавируса.

К полноценной работе премьер-министра Джонсон вернулся в понедельник, 27 апреля.

В начале мая Джонсон рассказал, что на случай его возможной смерти от коронавируса уже был разработан план действий.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины КоронавирусБорис Джонсон
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