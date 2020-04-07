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Трамп доручив провідним медикам США допомогти Британії в лікуванні Джонсона

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 05:08
Трамп доручив провідним медикам США допомогти Британії в лікуванні Джонсона
Фото: Борис Джонсон і Дональд Трамп (twitter/Sun)

Президент США заявив про "складний інноваційний метод лікування"

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп заявив, що доручив провідним американським компаніям в області медицини допомогти в лікуванні від коронавірусу прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі.

Американський президент сказав, що зробив це, як тільки почув новини про те, що Джонсона перевели в реанімацію.

"Я був засмучений, що його перевели у відділення інтенсивної терапії. Всі американці моляться про його здоров'я. Він справжній хороший друг... Я попросив дві провідні компанії зв'язатися з Лондоном негайно.І вони вже відбули в Лондон... Подивимося, чи зможемо ми допомогти. Ми вже контактували з усіма лікарями Бориса Джонсона. Подивимося, що буде далі", - сказав Трамп.

Він не уточнював, про які саме компанії йдеться. Також не уточнив, яке буде запропоновано лікування, сказавши тільки, що це "складний, інноваційний метод".

Нагадаємо, увечері 6 квітня був переведений в реанімацію прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого виявився позитивний результат тесту на коронавірус. В офісі Джонсона кажуть, що прем'єра відправили в лікарню, бо через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус у нього досі присутні симптоми.

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Новини України Дональд ТрампКоронавірусБорис Джонсон
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