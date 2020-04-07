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У Бориса Джонсона немає пневмонії, - Даунінг-стріт

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 15:48
У Бориса Джонсона немає пневмонії, - Даунінг-стріт
Фото: Борис Джонсон (flickr number10gov)

Прем'єр Британії знаходиться у стабільному стані

Представник прем'єр-міністра Британії заявив, що у Бориса Джонсона відсутня пневмонія, викликана коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

До сьогоднішнього дня уряд країни не давав чітких відповідей на питання, чи є пневмонія у Джонсона. Однак сьогодні під час брифінгу у лобі на Даунінг-стріт його представник, відповідаючи на запитання про діагноз прем'єра, сказав: "Ні, справа не в цьому".

За словами чиновника, Джонсон знаходиться у "стабільному стані і гарному настрої".

На Даунінг-стріт також дали зрозуміти, що не хочуть приймати пропозицію американського президента Дональда Трампа про експериментальні коронавирусні препарати для лікування глави уряду Британії.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері у Бориса Джонсона погіршився стан і його перевели в реанімацію.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що доручив провідним американським компаніям в області медицини допомогти в лікуванні Джонсона від коронавіруса.

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