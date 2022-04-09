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Джонсон заявив про готовність лібералізувати торгівлю з Україною

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив про готовність лібералізувати торгівлю з Україною. За його словами, це допоможе українській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Джонсона і президента України Володимира Зеленського.

"Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти економічним шляхом", - сказав Джонсон.

За його словами, Великобританія також готова надати допомогу Україні в розмінуванні звільнених територій.

Нагадаємо, вдень 9 квітня стало відомо про несподіваний візит Джонсона до Києва. Приїзд британського прем'єра не афішувався.

Зазначимо, голова офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що візит Джонсона в Україну не був спонтанним.

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