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Джонсон заявил о готовности либерализовать торговлю с Украиной

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил о готовности либерализовать торговлю с Украиной. По его словам, это поможет украинской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономическим путем", - сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания также готова оказать помощь Украине в разминировании освобожденных территорий.

Напомним, днем 9 апреля стало известно о неожиданном визите Джонсона в Киев. Приезд британского премьера не афишировался.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что визит Джонсона в Украину не был спонтанным.

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Владимир ЗеленскийВеликобританияБорис ДжонсонВойна России против Украины