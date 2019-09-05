Джонсон заявив, що не буде просити про продовження Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що він швидше буде "мертвий у канаві", чим поїде в Брюссель і попросить продовжити термін Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro.

На питання, чи може він дати обіцянку суспільству не просити про подальшу затримку виходу Великобританії з Євросоюзу, прем'єр-міністр сказав: "Так, я можу. Я б вважав за краще бути мертвим в канаві (ніж просити про продовження Brexit - ред)".

Він також додав, що зробить все для виходу Великобританії з ЄС вже у жовтні цього року.

"Я зроблю все можливе, щоб Великобританія вийшла з ЄС 31 жовтня, але, на жаль, вчора парламент проголосував за те, щоб ефективно обмежити нашу переговорну силу. Що я хочу зробити зараз, так це дійсно дати країні вибір: або ми продовжимо реалізацію нашого плану, щоб укласти угоду з виведення країни з ЄС 31 жовтня, або комусь іншому слід дозволити побачити, чи зможуть вони утримати нас після 31 жовтня", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, раніше палата громад Великобританії схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відстрочити вихід Великобританії до 31 січня.

Зазначимо, парламенту Великобританії в понеділок буде вдруге голосувати за дострокові вибори. У той же час робота парламенту не буде припинена, поки законопроект про блокування "жорсткого" Brexit не стане законом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що брат Бориса Джонсона пішов у відставку з-за розбіжностей Brexit. За його словами, відхід з уряду пов'язаний із-за розбіжностей з сім'єю щодо національних інтересів.