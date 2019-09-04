Парламент Британії підтримав законопроект про блокування Brexit без угоди

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За законопроект проголосували 329 депутатів, проти були 300

Члени британської Палати громад підтримали у другому читанні законопроекту, який блокує вихід країни із Європейського союзу (Brexit) 31 жовтня без угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, за законопроект проголосували 329 депутатів, проти були 300.

Тепер депутати зможуть пропонувати свої поправки до документа, які будуть виноситися на голосування. В 19:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом) має відбутися друге голосування за законопроект.

У четвер. 5 вересня, його мають передати на схвалення Палати лордів. Якщо члени Верхньої палати у документ внесуть свої поправки, потрібно буде їх схвалення Палатою громад.

Як тільки законопроект пройде всі ці стадії, його має підписати королева.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує провести позачергові вибори в британський парламент 15 жовтня. Причиною для призначення виборів став процес прийняття закону, який містить можливість перенести дату Brexit.

Крім того, члени Палати громад британського парламенту вирішили розглянути законопроект, містить можливість перенести дату Brexit. Цей законопроект у разі прийняття зможе викликати навіть блокування виходу Великобританії з співтовариства, якщо не буде угоди з Брюсселем.