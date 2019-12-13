Джонсон заявив, що Brexit відбудеться без жодних "якщо" та референдуму

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії Борис Джонсон сказав, що після перемоги на виборах зможе здійснити вихід країни з ЄС (Brexit) без "якщо", "але" і референдуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, політики втратили останні три з половиною роки на суперечки з Brexit, але ці вибори показали, що "реалізувати Brexit зараз є незаперечним, непереборним рішенням британського народу".

"Я покладу край всім цим нісенітниця, ми зробимо Brexit термін до 31 січня. Ніяких якщо, ніяких але, ніяких можливо", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Еворосоюз доручила Єврокомісії уявити мандат на переговори з Британією. ЄС готовий розпочати переговори з Великобританією відразу ж після схвалення Brexit британським парламентом

Також Євросоюз очікує швидкого голосування в британському парламенті про вихід країни зі складу ЄС. За словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Євросоюз готовий до наступного етапу відносин з Британією.

РБК-Україна писало, що 12 грудня в Великобританії пройшли парламентські вибори. За даними екзит-полів, перемогу здобула Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті.