RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон уходит из парламента Британии из-за скандальной вечеринки

Фото: Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с должности депутата парламента из-за отчета комитета по делу Partygate.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин обвинил экс-премьера в том, что он знал о вечеринках во время локдауна из-за ковида на Даунинг-стрит и умышленно вводил парламент в заблуждение. Борис Джонсон считает, что авторы отчета по делу не предоставили никаких доказательств этому.

"Отчет Комитета пронизан неточностями и пахнет предупреждением. Их цель изначально заключалась в том, чтобы обвинить меня независимо от фактов. Очень грустно покидать парламент, по крайней мере на данный момент, я озадачен и ошеломлен", - сказал Джонсон.

Политик признал, что ввел парламент в заблуждение, но сказал, что делал это нечаянно.

Борис Джонсон и Украина

С начала полномасштабного вторжения РФ Борис Джонсон, будучи в должности премьер-министра Великобритании, поддержал Украину.

По мнению украинцев, среди иностранных политиков или общественных деятелей одну из наиболее важных ролей в поддержке Украины сыграл Борис Джонсон, об этом свидетельствует соответствующий опрос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританиядепутатиБорис Джонсон