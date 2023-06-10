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Джонсон йде з парламенту Британії через скандальну вечірку

Фото: Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде у відставку з посади депутата парламенту через звіт комітету у справі Partygate.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Комітет з питань привілеїв Палати громад звинуватив експрем'єра в тому, що він знав про вечірки під час локдауну через ковід на Даунінг-стріт та умисно вводив парламент в оману. Борис Джонсон вважає, що автори звіту в справі ненадали жодних доказів цьому.

"Звіт Комітету пронизаний неточностями та тхне упередженням. Їхня мета від самого початку полягала в тому, щоб звинуватити мене незалежно від фактів. Дуже сумно залишати парламент, принаймні на даний момент, я спантеличений і приголомшений", - сказав Джонсон.

Політик визнав, що ввів парламент в оману, але сказав, що робив це ненавмисно.

Борис Джонсон та Україна

З початку повномасштабного вторгнення РФ, Борис Джонсон, перебуваючи на посаді прем'єр-мінстра Великобританії підтримав Україну.

На думку українців, серед іноземних політиків чи громадських діячів одну із найбільш важливих ролей в підтримці України відіграв Борис Джонсон, про це свідчить відповідне опитування.

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ВеликобританіядепутатиБорис Джонсон