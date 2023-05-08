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Украинцы назвали двух лидеров, сыгравших наибольшую роль в обороне Украины

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Украина, Понедельник 08 мая 2023 14:04
Украинцы назвали двух лидеров, сыгравших наибольшую роль в обороне Украины Фото: украинцы считают лидерами Зеленского и Залужного (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Отвечая на открытый вопрос, "Какие политики или общественные деятели сыграли важную роль в обороне страны?", 65% респондентов упомянули президента Украины Владимира Зеленского, 47% - главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы ".

Следующие позиции со значительным отрывом заняли другие руководители украинских военных ведомств и генералы, а также представители гражданский власти.

Украинцы назвали двух лидеров, сыгравших наибольшую роль в обороне Украины

Среди иностранных политиков или общественных деятелей, по мнению украинцев, наиболее важную роль в поддержке Украины сыграл президент США Джо Байден (58%), президент Польши Анджей Дуда (50%), бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (49%). Значительно меньше люди упоминали президента Франции Эмануэля Макрона (10%) и канцлера Германии Олафа Шольца (9%).

Украинцы назвали двух лидеров, сыгравших наибольшую роль в обороне Украины

Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 23 по 30 марта 2023 среди 2017 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).

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