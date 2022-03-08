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Зеленський про війну з Росією: "Ми не здамося і не програємо"

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Вівторок 08 березня 2022 19:26
Зеленський про війну з Росією: "Ми не здамося і не програємо" Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський у зверненні до британської Палати громад чітко заявив пріоритети України у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.

Президент заявив готовність українців битися з агресором до переможного кінця. Також він висловив сподівання на подальшу підтримку Лондона в протистоянні РФ.

"Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця. Ми будемо битися на морях, будемо битися в повітрі. Будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в полях, лісах, на узбережжях, в містах та селах, на вулицях... Ми будемо битися всюди. І ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою, з цивілізацією, з підтримкою вашою, за яку ми вдячні та на яку ми розраховуємо", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Велика Британія відмовилася від енергоносіїв із Росії разом зі США.

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