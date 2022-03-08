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Велика Британія слідом за США відмовилася від нафти з Росії

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Вівторок 08 березня 2022 18:53
Велика Британія слідом за США відмовилася від нафти з Росії Фото: Борис Джонсон – британський прем'єр-міністр (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Уряд Сполученого Королівства приєднався до США в питанні відмови від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Британці мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року. Перехідний період дозволить ринку заповнити продукт із РФ, на який припадає 8 % загального імпорту нафти.

Більша частка російських енергоносіїв на ринку дизельного палива. Орієнтовно 18 % британських потреб у продукті забезпечувалися паливом із Росії.

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон українською анонсував посилення санкцій проти РФ за вторгнення до України. Обмеження стосуватимуться олігархів і пов'язаних із Путіним підприємств.

Нагадаємо, що Джо Байден оголосив про відмову США від купівлі нафти з Росії через вторгнення до України.

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