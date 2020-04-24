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Стало відомо, коли Джонсон повернеться до виконання своїх обов'язків

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 06:37
Стало відомо, коли Джонсон повернеться до виконання своїх обов'язків
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Прем'єр Британії вийде на роботу з понеділка

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повернеться до виконання своїх обов'язків з понеділка, 27 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Daily Telegraph.

За інформацією одного зі співрозмовників газети, Джонсон вже багато і повноцінно працював з 20 квітня. На наступному тижні він доручив своїм помічникам організувати індивідуальні зустрічі з міністрами, щоб увійти в курс справи, пише видання.

"Він повернеться в критичний час, коли країна більше місяця перебуває в закритому положенні, і міністри покладаються на нього, щоб надати новий імпульс планами стратегії выхоа Британії з карантину, - ред.)", - йдеться в сообщаении.

РБК-Україна писало, що 12 квітня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виписаний з лікарні, де він останнім часом проходив лікування від коронавіруса.

Відзначимо, 6 квітня Джонсона перевели в реанімацію з-за коронавіруса. У той же час представники Даунінг-стріт заперечували, що у нього є пневмонія. Джонсона госпіталізували за день до цього, так як його стан погіршився. Про те, що він заразився COVID-19 стало відомо ще 27 квітня.

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