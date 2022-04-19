Джонсон не вірить у дипломатичне врегулювання війни в Україні

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон у Палаті громад назвав малоймовірним дипломатичне врегулювання ситуації, що склалася у війні Україні проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Британський прем'єр визнав, що "немає простого способу" знайти дипломатичне чи переговорне рішення, яке поклало б край російському вторгненню. У спілкуванні з депутатами він озвучив свій рецепт завершення війни.
"Я знаю, що Палата представників віддала б перевагу дипломатичному варіанту. Та я думаю, що це буде складно. Зараз ми прийшли до думки, що треба зробити все можливе, спільно збудувати бар'єр, завдяки якому Путін зазнаватиме нових і нових невдач в Україні", – заявив Джонсон.
На думку очільника уряду Сполученого Королівства, такий підхід змусить РФ припинити агресію. Збільшення ж об'ємів постачання озброєння Україні має забрати у військово-політичного керівництва бажання нових нападів.
Нагадаємо, що генсек ООН Гутерріш закликав Україну та РФ погодити перемир'я на Великдень.
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