Джонсон не верит в дипломатическое урегулирование войны в Украине

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в Палате общин назвал маловероятным дипломатическое урегулирование ситуации, сложившейся в войне Украины против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Британский премьер признал, что "нет простого способа" найти дипломатическое или переговорное решение, которое положило бы конец российскому вторжению. В общении с депутатами он озвучил свой рецепт завершения войны.
"Я знаю, что Палата представителей предпочла бы дипломатический вариант. Но я думаю, что это будет сложно. Сейчас мы пришли к мнению, что нужно сделать все возможное, совместно построить барьер, благодаря которому Путин будет терпеть новые и новые неудачи в Украине ", – заявил Джонсон.
По мнению главы правительства Соединенного Королевства, подобный подход заставит РФ прекратить агрессию. Увеличение же объемов поставок вооружения Украине должно отнять у военно-политического руководства желание к новым нападениям.
Напомним, что генсек ООН Гутерриш призвал Украину и РФ согласовать перемирие на Пасху.
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