"Хай назвуть дату й місце": Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заради завершення війни готовий до прямих перемовин із російським президентом Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Українська влада повернулася до ідеї можливої зустрічі з представниками РФ для завершення війни. Зокрема, Зеленський готовий, як і раніше, до розмови з Путіним.
"Впевнений, що зустріч лідерів України та Росії могла би відбутися за умови, що зберігався бодай мізерний шанс зупинити цю війну", – пояснив президент.
Зеленський вестиме перемовини для повернення російських військ на позиції перед 24 лютого. "Якщо вони назвуть дату й місце, ми будемо готові зустрітися з ними", – додав Зеленський.
До слова, Сполучені Штати розширили санкції проти РФ за війну проти України.
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