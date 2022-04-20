У Кремлі заявили, що передали Україні проект договору "з чіткими формулюваннями"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія передала Україні проєкт договору в рамках переговорного процесу. За його словами, документ містить "чіткі формулювання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Пєсков зазначив, що Москва передала Києву документ і тепер чекає відповідь.

"В даний час українській стороні переданий наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці. Чекаємо відповіді", - заявив він.

При цьому представник Кремля знову звинуватив Україну в неузгодженій позиції, яка нібито "має дуже погані наслідки".