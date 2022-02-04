RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Джонсон і Шольц домовилися працювати над пакетом санкцій проти Росії

Автор: Олександр Мороз

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Вони обговорили ситуацію навколо України і домовилися працювати над всеосяжним пакетом санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

"Лідери погодилися з важливістю діалогу з Росією. Вони вирішили використати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості. Прем'єр-міністр і канцлер Шольц підкреслили необхідність того, щоб союзники донесли до Росії чіткий і послідовний сигнал, в тому числі про наслідки подальшого російського вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися продовжити роботу з іншими міжнародними партнерами над всеосяжним пакетом санкцій. Джонсон підкреслив, що ці санкції повинні бути готові до автоматичного введення в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Шольц в середині лютого відвідає Україну і Росію. Зокрема, 14 лютого він відправиться до Києва, а наступного дня здійснить візит до Москви.

Джонсон був в Україні на цьому тижні, в ході візиту він підтвердив намір Лондона ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїБорис ДжонсонОлаф ШольцВторгнення Росії до України