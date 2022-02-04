Джонсон і Шольц домовилися працювати над пакетом санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Вони обговорили ситуацію навколо України і домовилися працювати над всеосяжним пакетом санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду .

"Лідери погодилися з важливістю діалогу з Росією. Вони вирішили використати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості. Прем'єр-міністр і канцлер Шольц підкреслили необхідність того, щоб союзники донесли до Росії чіткий і послідовний сигнал, в тому числі про наслідки подальшого російського вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися продовжити роботу з іншими міжнародними партнерами над всеосяжним пакетом санкцій. Джонсон підкреслив, що ці санкції повинні бути готові до автоматичного введення в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.