Зеленський і Джонсон обговорили стримування РФ: "Профілактика краще, ніж реанімація"

Президент України Володимир Зеленський в контексті стримування Росії від подальшої агресії підкреслив, що будь-які санкції дієві до вторгнення, а не після. На його думку,"профілактика краще, ніж реанімація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування РФ. Тут моя думка відома: будь-які заходи дієві "до", а не "після". Профілактика краще реанімації. Це доводить і недавнє британське рішення", - заявив Зеленський, маючи на увазі заяву Лондона про те, що в разі вторгнення будуть введені найжорсткіші санкції проти Росії.

За словами Джонсона, Британія разом з іншими країнами готує санкції проти Росії, які будуть введені, "як тільки нога російського солдата перетне кордон".