Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились работать над всеобъемлющим пакетом санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства .

"Лидеры согласились с важностью диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности. Премьер-министр и канцлер Шольц подчеркнули необходимость того, чтобы союзники донесли до России четкий и последовательный сигнал, в том числе о последствиях дальнейшего российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить работу с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Джонсон подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы к автоматическому введению в случае дальнейшего вторжения России в Украину.