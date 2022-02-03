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Канцлер Німеччини відвідає Київ перед візитом до Москви

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Четвер 03 лютого 2022 23:56
Канцлер Німеччини відвідає Київ перед візитом до Москви Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в середині лютого відвідає Київ і Москву. 14 лютого він відправиться до Києва, а наступного дня здійснить візит до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Шольц заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів про запобігання небезпеки нападу Росії на Україну. Ця зустріч вже "запланована і скоро відбудеться", сказав він.

За словами канцлера, у зв'язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно послати подвійний сигнал.

"Ситуація дуже серйозна", - підкреслив він.

Канцлер Німеччини додав, що Росії дали зрозуміти, що вона дорого заплатить у разі порушення територіальної цілісності України.

"І цей сигнал був зрозумілий", - заявив глава уряду ФРН.

Шольц зазначив, що необхідно одночасно використовувати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації, а також нагадав про переговори в "нормандському форматі" за участю Росії, України, Франції та Німеччини, які, на його думку, вдалося "знову наповнити життям".

Раніше ми писали, що Шольц анонсував поїздку до Москви на зустріч з Путіним.

Крім того, ми повідомляли, що Байден і Шольц зустрінуться в лютому. Білий дім назвав дату.

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