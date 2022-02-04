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Джонсон і Шольц домовилися працювати над пакетом санкцій проти Росії

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Лондон, П'ятниця 04 лютого 2022 17:37
Джонсон і Шольц домовилися працювати над пакетом санкцій проти Росії Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Hollie Adams-WPA Pool/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Вони обговорили ситуацію навколо України і домовилися працювати над всеосяжним пакетом санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

"Лідери погодилися з важливістю діалогу з Росією. Вони вирішили використати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості. Прем'єр-міністр і канцлер Шольц підкреслили необхідність того, щоб союзники донесли до Росії чіткий і послідовний сигнал, в тому числі про наслідки подальшого російського вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися продовжити роботу з іншими міжнародними партнерами над всеосяжним пакетом санкцій. Джонсон підкреслив, що ці санкції повинні бути готові до автоматичного введення в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Шольц в середині лютого відвідає Україну і Росію. Зокрема, 14 лютого він відправиться до Києва, а наступного дня здійснить візит до Москви.

Джонсон був в Україні на цьому тижні, в ході візиту він підтвердив намір Лондона ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну.

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Санкції проти Росії Борис Джонсон Олаф Шольц Вторгнення Росії до України
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