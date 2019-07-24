Джонсон зробив перші призначення на посаді прем'єра Британії

Новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон призначив перших трьох міністрів у своєму уряді.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Як повідомляється, в перший день прем'єрства Джонсон призначив нового міністра финсов. Ним став Саджида Джавіда, який раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ Великобританії.

Крім того, прем'єр-міністр призначив Прити Пател міністром внутрішніх справ Великобританії. Міністром закордонних справ був призначений колишній глава міністерства з питань Brexit Домінік Рааб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни. Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді премьер-министра.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердив свої слова, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня при будь-яких обставин. Більш того, Джонсон вважає, що вихід з ЄС був фундаментальним рішенням жителів Великобританії, тому що вони хотіли, щоб їхні закони приймали ті люди, яких вони можуть обирати і звільняти з посади.