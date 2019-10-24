Джонсон закликав Корбіна підтримати його угоду в разі короткої відстрочки Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон хоче уникнути "жорсткого" виходу Британії з Євросоюзу

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон надіслав листа лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіну з пропозицією підтримати його варіант угоди про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу в разі короткострокової відстрочки Brexit. Про це очільник британського уряду повідомив на сторінці у Twitter.

Як йдеться в листі, який оприлюднив Джонсон, підтримка його варіанту угоди про Brexit дозволить уникнути "жорсткого" сценарію виходу Британії зі складу Євросоюзу, якщо Брюссель погодиться лише на декілька тижнів відстрочки.

"Брюссель може запропонувати нам лише коротку відстрочку до 15 або 30 листопада. Я б, звичайно, вважав за краще саме цей варіант, однак парламент та суди завадили мені запропонувати його ЄС. Якщо рішення ЄС буде саме таким, то, думаю, ви (Корбін - ред.) переглянете позицію, зайняту вами під час голосування у вівторок, та допоможете мені ратифікувати нову угоду з ЄС, щоб ми покинули спільноту з угодою, а не без неї", - написав у листі Джонсон.

Фото: лист Бориса Джонсона до Джеремі Корбіна (twitter.com/BorisJohnson)

Нагадаємо, раніше Європейський парламент рекомендував президенту Ради Європи Дональду Туску погодитися на відтермінування виходу Британії з Євросоюзу до 31 січня 2020 року. В Європарламенті вважають, що тримісячне відтермінування Brexit дозволить Британії уточнити власну позицію та дозволить Євросоюзу виконати власну роль.

Також РБК-Україна писало, що за даними джерел в британському уряді, вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу відбудеться на умова раніше досягнутої угоди між Джонсоном та переговорниками Брюсселя.