ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон переміг у другому турі виборів прем'єра Британії

Новини » Політика    18.06.2019 - 21:57
Джонсон переміг у другому турі виборів прем'єра Британії
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Кандидатуру Джонсона підтримали 126 депутатів

Колишній міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон здобув перемогу в другому турі виборів лідера правлячої Консервативної партії та глави британського уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, у другому турі голосування, який відбувся сьогодні, 18 червня, брали участь 6 кандидатів, які здобули перемогу в першому турі. Щоб пройти до наступного етапу виборчих перегонів кандидатам необхідно було отримати понад 33 голоси.

Так, за кандидатуру колишнього очільника МЗС Джонсона проголосували 126 з 313 депутатів Консервативної партії. На другому місті опинився теперішній міністр закордонних справ Джеремі Хант, він отримав 46 голосів. Міністр з питань довкілля Майкл Гоув, чию кандидатуру підтримав 41 консерватор, посів третє місце.

Також до третього туру голосування пройшли міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт (37 голосів) та  глава Міністерства внутрішніх справ Саджид Джавід (33 голоси).

Зазначається, що наступні раунди голосування відбудуться у середу та четвер, а вже потім за двох фіналістів голосуватимуть 160 тисяч членів партії з усієї Британії. Переможця оголосять після 22 липня.

Нагадаємо, в першому турі голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії переміг екс-глава МЗС Борис Джонсон. Він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в Палаті громад.

Джонсон найсильніший претендент на посаду прем'єра Британії, - опитування Джонсон лідирує на виборах прем'єр-міністра Британії
Новини України борис джонсонВеликобританияПрем'єр-міністр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся