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Трамп підтримав наміри Джонсона стати прем'єром Британії

Новини » Політика    01.06.2019 - 05:56
Трамп підтримав наміри Джонсона стати прем'єром Британії
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Трамп вважає, що Джонсон був би чудовим

Президент США Дональд Трамп підтримав намір Бориса Джонсона стати наступним британським прем'єр-міністром і закликав всіх кандидатів взяти на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону країни. Про це пише Reuters.

Наголошується, що таку заяву Трамп зробив перед своїм триденним державним візитом до Британії наступного тижня на запрошення королеви.

"Я думаю, що Борис зробив дуже хорошу роботу. Я думаю, що він був би чудовим", - сказав Трамп.

Він також сказав, що інші консервативні законодавці шукали його схвалення - крім міністра навколишнього середовища Майкла Гова, який критикував його позицію щодо Ірану.

Трамп також високо оцінив обіцянку міністра закордонних справ Джеремі Ханта збільшити британські витрати на оборону.

Як відомо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше заявила, що 7 червня вона йде з посади лідера Консервативної партії. Протягом тижня після цього буде обраний новий керівник партії. Мей зазначила, що коли партію очолить нова людина, вона також покине пост прем'єр-міністра.

РБК-Україна писало, що про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув і колишній глава МЗС Борис Джонсон.

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Новини України Великобританияборис джонсонДональд Трамп
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