RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського

Фото: Борис Джонсон та Володимир Зеленський, лідери Британії та України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Сьогодні, 24 серпня, з офіційним візитом в Україну прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на спільній прес-конференції у Києві український лідер вручив британському прем'єру орден.

"Я маю честь вручити Борису від імені усіх українців Орден свободи, ця нагорода повністю відображає те, що він робить для нашої країни і для всієї Європи", - сказав Зеленський.

Зі свого боку Джонсон висловився про українців, які дають відсіч повномасштабній російській агресії.

"Ви змогли дати Путіну аперкот, відкинувши їх (російські війська - ред.) від Києва, від Харкова і зробили значно більш зрозумілим для світу, наскільки він жахливо помилився недооцінивши загрозу цієї війни і ту ціну, яку ви готові заплатити, захищаючи вашу улюблену країну. Я салютую сміливості звичайних українців, які просто продовжують жити своїм життям", - сказав прем'єр Британії.

Нагадаємо, у липні британські ЗМІ повідомляли, що Джонсон планує прощальний візит в Україну, адже восени він піде з посади прем'єра Британії.

Крім того, у липні Джонсон отримав звання почесного громадянина Одеси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаВеликобританіяБорис ДжонсонВійна Росії проти України