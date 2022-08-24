Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на спільній прес-конференції у Києві український лідер вручив британському прем'єру орден.

"Я маю честь вручити Борису від імені усіх українців Орден свободи, ця нагорода повністю відображає те, що він робить для нашої країни і для всієї Європи", - сказав Зеленський.

Зі свого боку Джонсон висловився про українців, які дають відсіч повномасштабній російській агресії.

"Ви змогли дати Путіну аперкот, відкинувши їх (російські війська - ред.) від Києва, від Харкова і зробили значно більш зрозумілим для світу, наскільки він жахливо помилився недооцінивши загрозу цієї війни і ту ціну, яку ви готові заплатити, захищаючи вашу улюблену країну. Я салютую сміливості звичайних українців, які просто продовжують жити своїм життям", - сказав прем'єр Британії.