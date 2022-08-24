Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского

Сегодня, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, на совместной пресс-конференции в Киеве украинский лидер вручил британскому премьеру орден.
"Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден свободы, эта награда полностью отображает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы", - сказал Зеленский.
Со своей стороны Джонсон высказался об украинцах, которые дают отпор полномасштабной российской агрессии.
"Вы смогли дать Путину апперкот, отбросив их (российские войска - ред.) от Киева, от Харькова и сделали гораздо более понятным для мира, насколько он ужасно ошибся недооценив угрозу этой войны и ту цену, которую вы готовы заплатить, защищая вашу любимую страну. Я салютую смелости обычных украинцев, которые просто продолжают жить своей жизнью", - сказал премьер Британии.
Напомним, в июле британские СМИ сообщали, что Джонсон планирует прощальный визит в Украину ведь осенью он уйдет с поста премьера Британии.
Кроме того, в июле Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы.
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