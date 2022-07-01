Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Генадія Труханова .

"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.

Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.

За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія.

"Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії - ми б уже давно перемогли окупантів", - наголосив Труханов.