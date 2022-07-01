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Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 22:41
Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Генадія Труханова.

"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.

Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.

За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія.

"Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії - ми б уже давно перемогли окупантів", - наголосив Труханов.

Нагадаємо, Україна отримала від Британії кредит майже на 425 млн євро.

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