Джонсон передчасно покинув Генасамблею ООН

Прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону довелося перервати візит до Нью-Йорка, де проходить Генеральна асамблея ООН, і повернутися в Лондон після визнання Верховним судом незаконності рішення про припинення діяльності парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Зазначається, що перед тим як покинути Генасамблею ООН, він був змушений зателефонувати королеві Єлизаветі ІІ з приводу своєї поразки у Верховному суді, який визнав його винним у зловживанні владою. Невідомо, чи вибачався він перед нею.

Нагадаємо, Верховний конституційний суд Британії визнав неправомірним рішення Джонсона відправити парламент на перерву до 14 жовтня. Рішення Джонсона було мотивовано тим, щоб парламент не зміг перешкодити спробам прем'єр-міністра вивести Великобританію з Європейського союзу (Brexit) 31 жовтня.

Раніше Джонсон заявив, що Великобританія вийде з ЄС 31 жовтня в будь-якому випадку. Джонсон готовий піти на Brexit без угоди, що може спричинити значний збиток для британської економіки після виходу з ЄС.

Після рішення Верховного суду опозиція закликала Джонсона піти у відставку.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект про відстрочку Brexit. Королева Єлизавета схвалила законопроект і тепер Джонсон повинен попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.