Джонсон запропонував віддати Україні Євро-2028 після появи заявки Росії

Джонсон незадоволений появою російської заявки серед претендентів на проведення Євро-2028. Очільник британського уряду волів би, щоб турнір прийняла Україна.

"Можу сказати лише одне: можливість надання якоюсь футбольною організацією права на проведення турніру Росії за нинішніх обставин – за межею сатири. Це видається незбагненним. Я думаю, що найкращий сценарій, якби всі російські сили негайно забралися з України та віддали їй проведення турніру", – заявив прем'єр.

Напередодні завершився процес подання заявок кандидатів на проведення чемпіонатів Європи в 2028 та 2032 роках. В останній день свою заявку подала і Росія, збірні та клуби якої дискваліфіковані ФІФА та УЄФА після вторгнення РФ до України.

На проведення Євро-2028 також претендують Туреччина та спільна заявка Англії, Ірландії, Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії. УЄФА обере господаря форуму восени 2023-го.