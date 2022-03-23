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УЄФА хоче розірвати контракт на показ матчів європейських збірних у Росії

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Середа 23 березня 2022 13:28
УЄФА хоче розірвати контракт на показ матчів європейських збірних у Росії УЄФА (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Союз європейських футбольних асоціацій хоче розірвати контракт з російським федеральним спортивним телеканалом "Матч ТВ" на показ матчів національних збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo Sports.

Повідомляється, що вже 24 березня європейські команди зіграють перші зустрічі плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022, i УЄФА вивчає можливість заборони показу цих матчів у Росії.

Також збірна Росії мала грати з Польщею, але отримала бан ФІФА через вторгнення в Україну.

Зазначається, що оскільки УЄФА самостійно продає права на трансляцію офіційних та товариських матчів для всіх 55 асоціацій-членів, то національні федерації європейських країн не можуть самостійно заборонити показ матчів своїх збірних у країні-агресорі.

Раніше ми повідомляли, що баскетбольна Євроліга вигнала тріо команд із Росії.

Також ми писали, що міжнародний союз біатлоністів відсторонив федерації Росії та Білорусі.

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