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Росія в останній момент подала заявки на проведення Євро-2028 і Євро-2032

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Ньйон, Середа 23 березня 2022 22:44
Росія в останній момент подала заявки на проведення Євро-2028 і Євро-2032 Фото: Матч-відкриття ЧС-2018 в Москві (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій озвучив перелік кандидатів на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років. До кола претендентів несподівано ввійшла Росія, команди якої дискваліфіковані через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

На останній день прийому заявок зацікавлених у проведенні Євро країн УЄФА отримав четвірку потенційних претендентів. Вибір господарів змагань відбудеться у вересні 2023-го.

Футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Ірландії, Шотландії та Уельсу презентували спільну декларацію для проведення Євро-2028. Натомість Італія оголосила про свій намір прийняти Євро-2032.

Окрім того, ще дві країни вирішили позмагатися за обидва турніри – Туреччина та Росія. Збірні та клуби останньої наразі дискваліфіковані з усіх змагань під егідою УЄФА за розв'язування Росією війни проти України.

Нагадаємо, що УЄФА прагне позбавити Росію прав на трансляцію матчів національних збірних.

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