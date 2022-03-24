Джонсон предложил отдать Украине Евро-2028 после появления заявки России

Джонсон недоволен появлением российской заявки среди соискателей Евро-2028. Глава британского правительства предпочел бы, чтобы турнир приняла Украина.

"Могу сказать только одно: возможность предоставления какой-то футбольной организацией права на проведение турнира России при нынешних обстоятельствах – за пределом сатиры. Это кажется непостижимым. Я думаю, что лучший сценарий, если бы все российские силы немедленно убрались из Украины и отдали ей проведение турнира", – заявил премьер.

Накануне завершился процесс подачи заявок кандидатов на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах. В последний день свою заявку подала и Россия, сборные и клубы которой дисквалифицированы ФИФА и УЕФА после вторжения РФ в Украину.

На проведение Евро-2028 также претендуют Турция и совместная заявка Англии, Ирландии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. УЕФА выберет хозяина форума осенью 2023 года.