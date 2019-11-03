Джонсон пообіцяв не допустити нового референдуму про незалежність Шотландії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не допустить проведення нового референдуму про незалежність Шотландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Джонсона, він не дозволить провести новий референдум про незалежність Шотландії, поки він перебуває на посту очільника британського уряду.

"Ні, я не зроблю цього, я не хочу, щоб він відбувся. Я не бачу причин, за якими ми повинні повернутися до цього питання", - заявив він.

Джонсон наголосив, що британський уряд попереджав Шотландію, що референдум про незалежність від Сполученого Королівства в 2014 році був єдиною подібною подією в їх житті.

"У нас був один (референдум - ред.) в 2014 році, народу Британії, народу Шотландії в 2014 році сказали, що це буде єдина подібна подія в житті цілого покоління. Не думаю, що люди в цій країні вважають, що референдуми - відмінна річ для гармонії", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада тисячі жителів Глазго вийшли на демонстрацію з вимогою проведення нового референдуму про незалежність Шотландії. За даними організаторів акції, участь в демонстрації взяли майже 20 тисяч людей. На мітинг також вийшла керівник уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Напередодні лідер шотландського уряду Стерджен заявляла, що до 25 грудня звернеться до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії.