Британія передасть Україні ракетні системи попри погрози Путіна
Великобританія передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270. Попри нові погрози з боку президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Міністр підкреслив, що саме така зброя допоможе українській стороні захиститися від російської агресії.
Уряд Великобританії не підтвердив, скільки зброї буде відправлено, але, за інформацією BBC, мова йде про три установки.
Рішення про передачу було погоджено з США, які є виробниками M270 MLRS. У Лондоні розраховують навчити українських військових використанню установок в найближчі тижні.
Раніше повідомлялося, що Великобританія відправить невизначену кількість пускових установок M270, які можуть стріляти ракетами з точним наведенням на відстань до 80 кілометрів.
Після чого, Путін заявив, що Росія завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".