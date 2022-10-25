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Джонсон продолжит продвижение поддержки Украины странами Западом, - FT

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Лондон, Вторник 25 октября 2022 03:23
Джонсон продолжит продвижение поддержки Украины странами Западом, - FT Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен заняться продолжением продвижения поддержки Украины странами Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, когда занимал пост премьера, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне с Россией.

"Союзники Джонсона заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США", - пишет издание.

Как заявил один из друзей экс-премьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон "очень переживает из-за ситуации в Украине".

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

По данным опроса, британцы считают, что Риши Сунак больше всех подходит на пост премьер-министра Великобритании.

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