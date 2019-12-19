Британія не підтримає референдум про незалежність Шотландії

Фото: марш за незалежність Шотландії (twitter.com/ScotNational/)

Джонсон планує об'єднати всі частини королівства після Brexit

Уряд Великобританії не буде підтримувати проведення референдуму про незалежність Шотландії. Про це йдеться в заяві міністра Великобританії у справах Шотландії Алістера Джека на сайті британського уряду.

За словами Джека, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує після виходу з Євросоюзу (Brexit) 31 січня зміцнити відносини між усіма регіонами Сполученого Королівства.

"Людям в Шотландії набридли постійні політичні суперечки й марнотратні дебати. Ось чому ми не будемо підтримувати плани першого міністра (Нікола Стерджен - ред.) з проведення ще одного небажаного референдуму про розлуку", - заявив Джек.

Нагадаємо, раніше перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що до 25 грудня звернеться до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії.

Також, за її словами, Лондон не зможе утримувати Едінбург у складі Сполученого Королівства проти його волі. Стерджен заявила, що референдум відбудеться, незважаючи на заперечення прем'єр-міністра Бориса Джонсона.